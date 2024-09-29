نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببيان.. حزب الله ينعي القائد الجهادي على الكركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر حزب الله بيانًا نعى فيه القائد الجهادي علي الكركي، المعروف بلقب "أبو حسن"، الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالتضحية والجهاد. وعبّر الحزب عن بالغ حزنه لوفاة أحد أبرز قياداته العسكرية، مشيرًا إلى الدور البطولي الذي لعبه في المقاومة ضد الاحتلال والدفاع عن قضايا الأمة. يأتي هذا النبأ في وقت حساس يشهد فيه لبنان والمنطقة تحديات أمنية وسياسية كبيرة، مما يزيد من رمزية الفقدان ويؤكد على استمرار مسيرة المقاومة رغم الصعاب.

الحزب ينعي علي الكركي

نعى حزب الله، في بيان، “القائد الجهادي الكبير الحاج علي كركي (أبو الفضل)، الذي أستشهد مع كوكبة من إخوانه المجاهدين في الغارة الصهيونية الإجرامية على حارة حريك برفقة حسين عصرنا وأكبر شهدائنا وأعظم قادتنا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، ويا له من شرف عظيم، ويا لها من شهادة مباركة قل نظيرها.”

وأضاف: “لقد تولى الحاج أبو الفضل قيادة مجاهدي المقاومة الإسلامية في الجنوب منذ الاجتياح الصهيوني عام 1982، وقاد وشارك في كافة المواجهات البطولية مع العدو الصهيوني وصولًا إلى دوره التاريخي في تحرير عام 2000، والنصر الإلهي في تموز 2006، وكان مسؤولًا بشكل مباشر وميداني عن قيادة جبهة الجنوب بكافة محاورها ووحداتها في جبهة الاسناد منذ الثامن من تشرين الأول عام 2023 حتى شهادته المباركة.”

عزاء لكل المجاهدين

وختم: “نتقدم بالعزاء من مولانا صاحب العصر والزمان عليه السلام ومن سماحة القائد الامام الخامنئي ومن جميع المجاهدين وعوائل المجاهدين والشهداء بشهادة هذا القائد الكبير، ونتوجه خصوصًا لعائلته الشريفة بالعزاء وأن يمنّ عليهم بالصبر الجميل وحسن ثواب الدنيا والأخرة.”