العالم اليوم - نتنياهو: السياسي المعارض جدعون ساعر ينضم للحكومة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 سبتمبر 2024 07:25 مساءً - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد أن النائب المعارض جدعون ساعر سينضم إلى الحكومة في خطوة من المرجح أن تعزز موقف رئيس الوزراء سياسيا.

وقالت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية إن ساعر من المزمع أن يكون وزيرا بلا حقيبة وأن ينضم إلى مجلس الوزراء الأمني في حكومة نتنياهو.

وساعر سياسي من أصحاب الآراء والمواقف المتشددة وكان من أكبر منتقدي نتنياهو في السنوات القليلة الماضية.

ومن المرجح أن يمنح توسيع الحكومة دفعة لنتنياهو بجعله أقلاعتمادا على أعضاء آخرين في ائتلافه الحكومي.