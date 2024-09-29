العالم اليوم - هجوم إسرائيلي على صيدا يوقع عشرات القتلى

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 سبتمبر 2024 05:18 مساءً - كشفت وزارة الصحة اللبنانية، عن هجوم شنه الطيران الإسرائيلي على منطقة عين الدلب، مما أودى بحياة 24 شخصا في محصلة أولية.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية عن سقوط 24 قتيلا و29 جريحا، في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على عين الدلب في قضاء صيدا جنوبي لبنان. وتعتبر هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها مدينة صيدا منذ بدء الهجمات الإسرائيلية. وأشارت وسائل إعلامية إلى مقتل عائلة مؤلفة من 17 شخصا وأكثر بالغارة التي ضربت زبود في البقاع الشمالي منذ بعض الوقت، وما زال البحث جاريا عن ناجين تحت الأنقاض.

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