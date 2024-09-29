سرب من المقاتلات الإسرائيلية يدمر مخازن النفط ومحطات الكهرباء فى اليمن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 سبتمبر 2024 04:28 مساءً - كشفت وسائل إعلام عبرية، عن أن الغارات الإسرائيلية التي نفذت على الحديدة اليمنية استهدفت مخازن النفط ومحطات الكهرباء بالمحافظة اليمنية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي، عن مسئول عسكري قوله بإن عشرات الطائرات الإسرائيلية شاركت في الهجوم على اليمن.



وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن "غارات العدو الإسرائيلي استهدفت مينائي الحديدة ورأس عيسى ومحطتي الحالي ورأس كثيب الكهربائية".

وتطلق من حين لأخر، جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن الصواريخ الباليستية على أهداف إسرائيلية تضامنا مع غزة ولبنان.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، عملياتها التصعيدية العسكرية، في الشرق الأوسط، من خلال قصف مناطق في الأراضي اللبنانية وقطاع غزة الفلسطيني، الأمر الذي يؤدى إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.