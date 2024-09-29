العالم اليوم - إعلام إسرائيلي: نصر الله مات مختنقا في القبو

انتم الان تتابعون خبر إعلام إسرائيلي: نصر الله مات مختنقا في القبو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 سبتمبر 2024 04:21 مساءً - أفادت القناة 12 الإسرائيلية، يوم الأحد، بأن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قضى اختناقا داخل المخبأ الذي كان فيه وقت الغارة الإسرائيلية يوم الجمعة.

وأشار المصدر إلى أن نصر الله عانى من آلام مبرحة قبل وفاته.

وظهر في فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة انتشال جثمان الأمين العام لحزب الله اللبناني، من موقع الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.

وكما ظهر في الفيديو فقد تم انتشال جثمان نصر الله من حفرة يبدو أنها عميقة وذلك باستخدام رافعة.

واستغرق رجال الإنقاذ حوالي يومين للوصول إلى جثة نصر الله الذي أكد حزب الله في بيان مقتله في غارة إسرائيلية

ولم يذكر بيان حزب الله كيف قُتل أو موعد جنازته، لكن المصدرين قالا إن جثته لم تكن بها جروح مباشرة، ويبدو أن سبب الوفاة صدمة حادة من قوة الانفجار.