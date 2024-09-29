العالم اليوم - بورصات الخليج تغلق على تباين مع تصاعد التوتر الجيوسياسي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 سبتمبر 2024 04:21 مساءً - تباين أداء البورصات في منطقة الخليج، الأحد، مع تصاعد التوتر الجيوسياسي في المنطقة.

وتزايدت المخاوف من احتمال اتساع نطاق الصراع، مع حشد إسرائيل المزيد من كتائب جنود الاحتياط وإعلانها الاستعداد لكل الخيارات، ومنها شن عملية برية في لبنان.

تحركات الأسهم

تراجع المؤشر السعودي بنسبة 0.8 بالمئة، بعد سبع جلسات من الارتفاع، مع انخفاض سهم مجموعة التيسير لصناعة الألمنيوم 1.3 بالمئة.

وهبطت أسعار النفط، وهي محفز لأسواق المال الخليجية، الأسبوع الماضي وسط توقعات بزيادة المعروض العالمي وإجراءات تحفيز جديدة من الصين أكبر مستورد للخام في العالم.

ولم يشهد المؤشر القطري تغيرا يذكر اليوم.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة 0.6 بالمئة مع صعود سهم طلعت مصطفى القابضة 1.6 بالمئة.