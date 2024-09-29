إسرائيل تعلن اغتيال 20 عنصرًا من حزب الله كانوا مع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 سبتمبر 2024 03:31 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد عن اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، وعلي كركي، قائد الجبهة الجنوبية للحزب، إلى جانب أكثر من 20 من قادة حزب الله، في ضربة جوية استهدفت مقر الحزب المركزي في الضاحية الجنوبية لبيروت، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم" الروسية.

وقال الجيش في بيان: "في غارة جوية دقيقة نفذها سلاح الجو الإسرائيلي بتوجيه من مديرية الاستخبارات، ضربت طائرات مقاتلة وقتلت حسن نصر الله، زعيم منظمة حزب الله الإرهابية، وعلي كركي، أحد القادة الكبار المتبقين في المنظمة قبل الضربة".

وأضاف البيان: "كما تم القضاء على أكثر من 20 إرهابيا آخرين من رتب مختلفة، كانوا متواجدين في المقر تحت الأرض، وكانوا يديرون العمليات الإرهابية لحزب الله ضد دولة إسرائيل".

وكشف الجيش الإسرائيلي عن أسماء بعض من كانوا برفقة نصر الله في غرفة العمليات، ومنهم إبراهيم حسين جزيني رئيس وحدة أمن نصر الله، وسمير توفيق ديب المقرب من نصر الله ومستشاره في الأنشطة العسكرية، وعبد الأمير محمد صبليني رئيس وحدة بناء القوة في الحزب، وعلي نايف أيوب المسؤول عن تنسيق القوة النارية للحزب.

وأوضح البيان أن جزيني وديب كانا من أقرب المقربين لنصر الله ولعبوا دورًا مهمًا في العمليات اليومية للحزب، وأن جميع الإرهابيين كانوا متواجدين في المقر المركزي في قلب بيروت، تحت العديد من المباني المدنية وبالقرب من مدارس الأمم المتحدة.

وقد نعى حزب الله اللبناني أمينه العام حسن نصر الله يوم السبت 28 سبتمبر، بعد أن أعلنت إسرائيل اغتياله بضربة جوية استهدفت مقر الحزب يوم الجمعة.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد أعلن في وقت سابق عن "القضاء على حسن نصر الله وعلي كركي وعدد من القادة في الحزب" في غارة الجمعة، وأشار إلى أن الجيش "سيواصل استهداف كل من يروج ويتورط في أعمال إرهابية ضد مواطني إسرائيل".