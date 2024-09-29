العالم اليوم - وكالة: سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 سبتمبر 2024 02:19 مساءً - أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، يوم الأحد، بسماع دوري انفجارات في محيط العاصمة دمشق.

وقالت "سانا" إن التحقيقات جارية لمعرفة طبيعة الانفجارات. وذكرت وسائل إعلام سورية أن دوي الانفجارات سمع في أجواء ريف دمشق الجنوبي الغربي اتجاه الديماس – الصبورة.

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