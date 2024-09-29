العالم اليوم - إسرائيل تعلن تنفيذ "ضربة محددة الهدف" في الضاحية الجنوبية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 سبتمبر 2024 01:22 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربة محددة الهدف على الضاحية الجنوبية في بيروت، الأحد.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن غارة إسرائيلية عنيفة نفذها الطيران الحربي الاسرائيلي منذ قليل على منطقة بين الشياح والغبيري في الضاحية الجنوبية . وقد ارتفعت سحب الدخان في سماء المنطقة .

وقد هرعت سيارات الاسعاف إلى مكان الضربة، فيما لم يتضح بعد المستهدف من الغارة الإسرائيلية.

وأكدت جماعة حزب الله اللبنانية مقتل القيادي علي كركي في غارة إسرائيلية استهدفت بعض قياديي الجماعة في لبنان وعلى رأسهم أمينها العام حسن نصر الله.