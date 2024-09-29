نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- عقب نصر الله.. إسرائيل تعلن اغتيال نائب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله نبيل قاووق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، أن إسرائيل أعلنت عن اغتيال نبيل قاووق، نائب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، وذلك في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت يوم أمس.

تفاصيل الحادثة

يأتي الهجوم الذي استهدف قاووق في إطار تصعيد مستمر بين إسرائيل وحزب الله، حيث تم استهداف موقع يُعتقد أنه كان يتواجد فيه القائد.

الضاحية الجنوبية لبيروت، التي تُعتبر معقلًا لحزب الله، شهدت عمليات عسكرية وإستراتيجية متعددة خلال السنوات الماضية، لكن هذه الحادثة تمثل تطورًا كبيرًا في التصعيد العسكري.

ردود الفعل

من المتوقع أن تثير هذه العملية ردود فعل قوية من قبل حزب الله وداعميه في المنطقة.

قد تتصاعد التوترات بين الأطراف المتنازعة، مما يزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة.