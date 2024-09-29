العالم اليوم - "أوكيو للاستكشاف" العُمانية تعلن موعد الاكتتاب في ملياري سهم

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 سبتمبر 2024 11:20 صباحاً - أعلنت شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج العُمانية أنه سيبدأ غدًا، الاثنين، بدء الاكتتاب في ملياري سهم المطروحة من الشركة، ويستمر حتى التاسع من أكتوبر القادم للأفراد، والعاشر من الشهر ذاته للمؤسسات داخل سلطنة عُمان وخارجها.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن هذا الاكتتاب يُعدّ الأكبر في تاريخ سلطنة عُمان، وأول اكتتاب في قطاع الاستكشاف والإنتاج بعد نجاح اكتتابين سابقين لشركة "أبراج لخدمات الطاقة" و"أوكيو لشبكات الغاز".

وتمثل الأسهم المطروحة 25 بالمئة من أسهم "أوكيو للاستكشاف والإنتاج"، مقسمة على ثلاث فئات رئيسة، الأولى وهي فئة المؤسسات 800 مليون سهم تُعادل 40 بالمئة من الأسهم المطروحة للاكتتاب، أما الفئة الثانية فئة الأفراد، فتم تخصيص 800 مليون سهم أي ما يعادل 40 بالمئة من أسهم الطرح.

وقد تم تقسيم هذه الفئة إلى شريحتين بالتساوي تمثلتا في شريحة فئة كبار المستثمرين الأفراد وشريحة صغار المستثمرين الأفراد، وذلك بتخصيص 400 مليون سهم لكل منهما.

وسيتيح اكتتاب صغار المستثمرين من الأفراد، الاكتتاب من 500 سهم حدًّا أدنى إلى 28500 سهم حدًّا أقصى، أما الفئة الثانية من فئة كبار المستثمرين الأفراد فهي ستُكتتب من 28500 سهم حدًّا أدنى دون تحديد حدٍّ أقصى للاكتتاب.

أما الفئة الثالثة فهي فئة المستثمرين الرئيسيين، فقد التزمت بالاكتتاب بـ 400 مليون سهم، أي بنسبة 20 بالمائة من الأسهم المطروحة للاكتتاب.