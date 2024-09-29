نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوريا وحركات المقاومة تدين الجرائم الإسرائيلية في لبنان: تصعيد خطير في المنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدانت سوريا بأشد العبارات الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي، مشيرة إلى استهدافه لمربع سكني في ضاحية بيروت الجنوبية.

وشددت على أن الإصرار على هذه الأفعال اللاإنسانية سيؤدي إلى تصعيد خطير في المنطقة، يصعب التنبؤ بعواقبه الوخيمة.

ردود الفعل على العدوان الإسرائيلي

سوريا: تحذيرات من التصعيد

أكدت سوريا أن الهجمات الإسرائيلية المتكررة تُظهر إصرار الكيان على تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقد وصفت الهجمات بأنها جرائم تندرج تحت بند الإرهاب، محذرة من تداعياتها على السلم الإقليمي. جاء هذا البيان في وقت حساس تعاني فيه المنطقة من توترات متزايدة.

حركة حماس: إدانة شديدة

من جهتها، أدانت حركة حماس العدوان والتصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الشعب اللبناني، حيث أشارت الحركة إلى الغارات الأخيرة التي استهدفت مباني سكنية في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، والتي أسفرت عن خسائر كبيرة.

كما أكدت حماس أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وتهدف إلى جر لبنان إلى حرب مفتوحة.

حركة الجهاد الإسلامي: تحذير من النتائج الوخيمة

أيضًا، أدانت حركة الجهاد الإسلامي بشدة العدوان الإسرائيلي على المناطق السكنية في بيروت.

واعتبرت الحركة أن هذه الجرائم تهدف إلى إضعاف جبهة المقاومة، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.

وأكدت على أن الجرائم تهدف إلى إشعال فتيل النزاع، مما قد يؤدي إلى نتائج مدمرة في المنطقة.

اليمن: تأييد الحوثيين

وفي اليمن، أدان المتحدث باسم الحوثيين الغارة الإسرائيلية العدوانية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تمثل تصعيدًا خطيرًا يتطلب ردًا جماعيًا من جميع الفصائل المقاومة في المنطقة.

وشدد على أن الاعتداءات الإسرائيلية تُظهر الطبيعة العدوانية للكيان، وضرورة توحيد الجهود لمواجهته.