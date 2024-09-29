نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعمال صيانة محطات التحويل في الكويت: انقطاع التيار الكهربائي من 28 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت عن تنفيذ أعمال صيانة لبعض محطات التحويل الثانوية في جميع المحافظات الست، مما سيؤدي إلى قطع التيار الكهربائي خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2024.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لضمان كفاءة الشبكة الكهربائية في البلاد.

تفاصيل الانقطاع الكهربائي

وفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، سيتم قطع الكهرباء وفقًا لجدول محدد حسب المناطق والمواعيد.

وقد بدأ تنفيذ هذه الأعمال أمس السبت، حيث تم فصل التيار الكهربائي عن منطقتي شرق حولي والعديلية في الساعة الرابعة صباحًا، لمدة أربع ساعات.

جدول الانقطاع

اليوم الأحد، ستستمر أعمال الصيانة مع قطع الكهرباء عن مناطق بندير، الدوحة، شرق حولي، والعديلية، بنفس التوقيت ولمدة أربع ساعات.

بالإضافة إلى ذلك، ستشمل فترة الانقطاع مناطق إضافية خلال الأيام المقبلة.

المناطق المتأثرة بالانقطاع:

شرق حولي

العديلية

بندير

الدوحة

منطقة شرق

أهمية الصيانة

تعتبر أعمال الصيانة الدورية ضرورية للحفاظ على كفاءة الشبكة الكهربائية وتجنب الأعطال المستقبلية.

كما تسعى وزارة الكهرباء إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين في الكويت، مما يساهم في تقليل حالات الانقطاع المفاجئ في التيار الكهربائي.

دعوة لترشيد استهلاك الكهرباء

في سياق آخر، كانت الوزارة قد دعت المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء خلال ساعات الذروة، خاصةً خلال فصل الصيف، الذي شهد ارتفاعًا كبيرًا في الطلب على الطاقة، وقد أدى هذا الارتفاع إلى انقطاع الكهرباء في عدة مناطق مختلفة.

تأتي هذه الدعوات في وقت تشهد فيه الكويت زيادة في عدد السكان والطلب المتزايد على الخدمات الأساسية، مما يتطلب وعيًا أكبر من المواطنين حول أهمية ترشيد الاستهلاك.

التواصل مع الجمهور

أكدت الوزارة أنها ستقوم بإبلاغ الجمهور عن مواعيد الانقطاع عبر منصاتها الرسمية، بما في ذلك منصة "إكس" (Twitter سابقًا). هذا التوجه يهدف إلى تعزيز الشفافية والتواصل الفعّال مع المواطنين، مما يسهل عليهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة الانقطاع.