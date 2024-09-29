نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يهدد بمقاضاة جوجل: اتهامات بالتلاعب في نتائج البحث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أحدث تطورات الساحة السياسية الأمريكية، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن عزم مقاضاة محرك البحث جوجل، إذا ما فاز في الانتخابات الرئاسية القادمة.

تأتي هذه التصريحات بعد اتهامات موجهة لجوجل بتعمد عرض مقالات سلبية عن ترامب مقارنة بمقالات إيجابية عن منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس.

يتناول هذا المقال تفاصيل تصريحات ترامب، ردود الفعل من جوجل، والتحديات القانونية التي تواجهها ترامب.

تصريحات ترامب

في منشور عبر منصته الاجتماعية "سوشيال تروث"، وصف ترامب تصرفات جوجل بأنها "نشاط غير قانوني"، متهمًا الشركة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية.

وأعرب عن أمله في أن تقوم وزارة العدل الأمريكية باتخاذ إجراءات قانونية ضد جوجل بسبب ما اعتبره "تدخلًا صارخًا". كما أضاف: "إذا لم يحدث ذلك، سأطلب مقاضاتهم على أعلى المستويات عندما أفوز في الانتخابات".

تصريحات ترامب جاءت بعد تقرير من منظمة محافظة كشفت فيه عن نتائج بحث أجري حول عبارة "سباق ترامب الرئاسي 2024".

يعتبر ترامب هذا الأمر بمثابة انتهاك للعدالة الانتخابية، حيث يؤكد أنه يتلقى تغطية إعلامية سلبية تؤثر على فرصه الانتخابية.

رد جوجل على الاتهامات

ردت شركة جوجل على تصريحات ترامب، مؤكدة أنها لا تتلاعب بنتائج البحث لصالح أي مرشح سياسي.

أوضحت الشركة أنها تلتزم بالشفافية في كيفية عمل محرك البحث، مشيرة إلى أن توقيت وشعبية المواضيع هي عوامل معروفة تؤثر في نتائج البحث.

وأكدت جوجل أن المواقع الإلكترونية للحملتين الانتخابيتين للمرشحين تظهر باستمرار في أعلى نتائج البحث لاستفسارات محددة.

وأشارت إلى أن التقرير الذي أثار جدل ترامب أجري على مصطلح نادر في يوم واحد، وذكرت أن مواقع المرشحين كانت في المراتب الأولى حتى في هذا السياق.

التحديات القانونية أمام ترامب

تواجه ترامب العديد من القضايا القانونية التي قد تؤثر على مسيرته السياسية.

تتضمن هذه القضايا اتهامات بالاعتداء الجنسي، ودفع أموال لإسكات نجمة أفلام إباحية، بالإضافة إلى مزاعم تتعلق بالتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ومحاولة إحباط الانتقال السلمي للسلطة بعد هزيمته أمام الرئيس الحالي جو بايدن.

تشكل هذه القضايا تحديات كبيرة بالنسبة لترامب، وقد تلقي بظلالها على حملته الانتخابية إذا ما قرر الترشح مرة أخرى.

وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن ترامب مصمم على الاستمرار في معركته القانونية والسياسية.