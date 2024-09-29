"تصاعد التوتر في بغداد".. إجراءات أمنية مشددة حول السفارة الأمريكية بعد اغتيال حسن نصر الله

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت العاصمة العراقية بغداد اليوم الأحد، تصعيدًا في التوتر الأمني عقب محاولات متظاهرين اقتحام مقر السفارة الأمريكية، وذلك على خلفية اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في بيروت.

ووفقًا لتقرير مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من بغداد، فإن الأجهزة الأمنية شددت إجراءاتها لتأمين السفارة والمنطقة الخضراء بأكملها، مع إعلان حالة الإنذار القصوى.

تفاصيل الإجراءات الأمنية:

تم تعزيز الحراسة على السفارة الأمريكية ومنشآت التحالف الدولي.

امتدت الإجراءات الأمنية لتشمل جميع مداخل ومخارج المنطقة الخضراء، حيث تم إغلاقها من جميع المحاور.

اقتصر دخول المركبات على حاملي بطاقات الدخول الخاصة بالمنطقة.

المظاهرات والاشتباكات:

بدأت المظاهرات مساء السبت واستمرت حتى صباح اليوم، حيث شارك فيها الآلاف احتجاجًا على اغتيال نصر الله.

استخدمت قوات الأمن خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين بالقرب من الجسر المعلق لمنعهم من دخول المنطقة الخضراء.

إعلان الحداد

أعلنت الحكومة العراقية الحداد لمدة ثلاثة أيام على حسن نصر الله، وذلك بعد اغتياله في بيروت يوم الجمعة الماضي.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وازدياد الغارات الإسرائيلية على مواقع في لبنان، مما يزيد من احتمالية اندلاع مواجهات أكبر في المنطقة.

خلفية الاغتيال

أثار اغتيال حسن نصر الله، الذي يعد من أبرز القادة السياسيين في المنطقة، موجة من الغضب الشعبي في العديد من البلدان العربية، خاصةً في العراق ولبنان، حيث يتمتع حزب الله بنفوذ كبير.