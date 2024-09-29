العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل القيادي في حزب الله نبيل قاووق

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 سبتمبر 2024 10:21 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، تصفية نائب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، نبيل قاووق، في ضربة استهدفته السبت.

وفي بيان رسمي للجيش الإسرائيلي، الأحد، تم الإعلان عن القضاء على نبيل قاووق، مسؤول وحدة الأمن الوقائي وأحد أعضاء المجلس المركزي التابع لحزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربة تمت عبر طائرات حربية تابعة للجيش.

وكان قاووق يُعتبر مقربا من أبرز قيادات منظمة حزب الله، و"تورط بشكل مباشر في الترويج على مخططات إرهابية ضد إسرائيل ومواطنيها حتى في الأيام الأخيرة"، وفقا للبيان.

وكان قاووق قد انضم إلى حزب الله خلال ثمانينيات القرن الماضي، وعمل سابقا نائب مسؤول منطقة الجنوب بالنيابة عن المجلس التنفيذي، ومسؤول منطقة الجنوب ونائب رئيس المجلس التنفيذي.