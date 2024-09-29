عاجل - كنت كابوسًا على الصهاينة.. هكذا نعت ابنه حسن نصر الله أبيها

أحمد جودة - القاهرة - بعزيمة وثبات: صك شهادة لك بأنك كنت على الطريق الصحيح

نعت السيدة زينب حسن نصر الله والدها، الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، عبر صفحتها الرسمية على موقع "إكس" (تويتر سابقًا)، معبرة عن فخرها بوالدها وبمسيرته النضالية ضد الاحتلال الإسرائيلي. وجاء في نص النعي: "يكفيك فخرًا يا أبي أن حياتك كانت كابوسًا على الصهاينة وأذنابهم، وأن شهادتك كانت يوم عُرسا لهم".

كان يسير على الطريق الصحيح

وأكدت السيدة زينب في رسالتها أن شهادة والدها تُعتبر دليلًا على أنه كان يسير على الطريق الصحيح، مضيفة: "وهذا صك شهادة لك بأنك كنت على الطريق الصحيح". هذه الكلمات جاءت تعبيرًا عن اعتزازها بتضحيات والدها وبما قدمه في سبيل المقاومة.

ويأتي هذا النعي في ظل تصاعد التوتر في لبنان عقب اغتيال حسن نصر الله في غارة إسرائيلية، ما أثار ردود فعل واسعة على المستوى المحلي والدولي.

يُذكر أن حزب الله اللبناني أعلن في بيان رسمي عن استشهاد حسن نصر الله في الغارة الجوية التي نفذتها إسرائيل على الضاحية الجنوبية في بيروت، وهو ما زاد من التوترات الإقليمية وفتح الباب أمام سيناريوهات تصعيد محتملة في الفترة المقبلة.