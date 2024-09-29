نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنديدًا باغتيال "نصر الله".. مظاهرة قرب سفارة إسرائيل بعمّان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت العاصمة الأردنية عمّان، الليلة الماضية، تظاهرة حاشدة قرب السفارة الإسرائيلية، حيث عبّر المتظاهرون عن غضبهم واستيائهم من اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إلى جانب التنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.

ورفع المشاركون في المظاهرة صور نصر الله، مؤكدين دعمهم للمقاومة الفلسطينية من خلال هتافات تعبر عن التضامن مع القضية الفلسطينية.

وجاءت هذه الاحتجاجات في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، حيث أعرب المحتجون عن رفضهم للسياسات الإسرائيلية، داعين إلى تحرك دولي لوقف ما وصفوه بالاعتداءات المستمرة على الأراضي الفلسطينية واللبنانية.