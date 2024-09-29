"12 قتيلا من الفصائل الموالية لإيران".. آخر إحداثيات هجوم دير الزور

أحمد جودة - القاهرة - طائرات حربية مجهولة

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 12 عنصرًا من الفصائل الموالية لإيران جراء هجوم استهدف مواقعهم في مدينة دير الزور وريفها الشرقي. ووفقًا للمصادر، نفذت طائرات حربية مجهولة عدة غارات جوية استهدفت مقرات عسكرية للفصائل الإيرانية، مما أدى إلى تصاعد التوترات في المنطقة. يأتي هذا الهجوم في وقت تشهد فيه محافظة دير الزور نشاطًا عسكريًا مكثفًا من الميليشيات المدعومة من إيران، وسط استعدادات لشن هجمات على مواقع قوات سوريا الديمقراطية.

طائرات حربية مجهولة

شنت طائرات حربية مجهولة غارات على مواقع الميليشيات الإيرانية في مدينة دير الزور وريفها الشرقي، بالإضافة إلى ضربات جوية استهدفت مواقع قرب الحدود السورية العراقية في منطقة البوكمال، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأكد المرصد أن الغارات شملت خمس ضربات استهدفت مقرات عسكرية ورادارات في حي هرابش وجبل ثردة قرب مطار دير الزور، وكذلك مقرًا في شارع بورسعيد بحي العمال.

ووفقًا للمرصد، أسفرت هذه الغارات عن مقتل 12 عنصرًا من الفصائل الموالية لإيران. كما أشار إلى استهداف مواقع أخرى في ريف دمشق وحمص، قرب الحدود اللبنانية، في عمليات يُعتقد أن إسرائيل كانت وراءها، حيث شهدت محافظة دير الزور نشاطًا عسكريًا مكثفًا للميليشيات المدعومة من إيران استعدادًا لشن هجمات على قوات سوريا الديمقراطية المتمركزة على ضفاف نهر الفرات الشرقية.

في غضون ذلك، أكدت مصادر أن ميليشيا "لواء الباقر" المدعومة من الحرس الثوري الإيراني بقيادة نواف البشير، كثفت تحركاتها في دير الزور، تخطط لعمليات ضد قوات سوريا الديمقراطية. ويأتي هذا التطور وسط تصعيد بين حزب الله وإسرائيل، عقب مقتل الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية استهدفت مقرًا في الضاحية الجنوبية ببيروت.