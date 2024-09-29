نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل: دمرنا قسمًا كبيرًا من مخزون حزب الله الصاروخي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مسؤول أمني إسرائيلي بأن إسرائيل نجحت في تدمير جزء كبير من مخزونات الصواريخ التابعة لحزب الله، حسب ما نقلته سكاي نيوز في تقرير عاجل. وأكد المسؤول أن إسرائيل كانت تتابع عن كثب تعزيزات حزب الله الصاروخية وتطوير قدراته العسكرية على مدار العقدين الماضيين.

من جهة أخرى، أفادت مصادر إيرانية بأن إيران لا ترغب في التورط بشكل مباشر في أي مواجهة عسكرية بين حزب الله وإسرائيل، بينما ذكرت مصادر غربية أن حزب الله خسر ما بين 20 إلى 25% من ترسانته الصاروخية خلال هذه الحرب، مما يعكس تأثير الضربات الإسرائيلية على الحزب.

في تطور آخر، أعلن حزب الله مقتل أمينه العام حسن نصر الله خلال غارة إسرائيلية استهدفت مقره العسكري في الضاحية الجنوبية لبيروت. وكانت الغارة التي شنها جيش الاحتلال قد أسفرت عن اغتيال نصر الله يوم الجمعة، وفق ما أعلنته المصادر الإسرائيلية.