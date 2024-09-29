نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الجيش السوداني ينفي تحرير مصفاة الجيلي (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت عميد بالفرقة الثالثة مشاة بالجيش السوداني، الأنباء المتداولة بشأن تحرير الجيش، مصفاة الجيلي، مشيرا إلى أن الأنباء المتداولة إشاعات مصدرها المتمردين بهدف كسر حظر التجوال.

وطالب العميد بالجيش السوداني في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي السودانيين المقمين في محيط مصفاة الجيلي، شمال العاصمة الخرطوم، بالالتزام بقواعد حظر التجوال وعدم الخروج من منازلهم حفاظا على سلامتهم.

وتعتبر مصفاة الجيلي شمالي الخرطوم، واحدة من أهم المنشآت النفطية بالسودان، وأكبر مصفاة لتكرير البترول بالبلاد.

فيما تنتج المصفاة في الظروف الطبيعية نحو 10 آلاف طن من الجازولين و4500 طن بنزين و800 ألف طن من غاز الطهي، وكانت تعمل بأقل من طاقتها القصوى والبالغة 100 ألف برميل في اليوم.