نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تدين الهجوم الإرهابي في مقديشو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدانت جمهورية مصر العربية الهجوم الإرهابي الذي وقع صباح اليوم 28 سبتمبر 2024 في عاصمة جمهورية الصومال الفيدرالية مقديشو مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الضحايا.

وأكدت مصر على تضامنها الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ودعمها لكافة جهودها في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأعربت مصر، حكومة وشعبًا عن خالص التقدير تعازيها ومواستها لحكومة وشعب الصومال، ولذوي ضحايا هذغةالعمل الإرهابي الغادر، متمنية الشقاء العاجل لكافة المصايين.