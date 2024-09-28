نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الصحة اللبناني: 1640 ضحية جراء الهجوم الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، فراس الأبيض، السبت، أن إسرائيل قتلت أكثر من 1640 شخصًا، من بينهم 104 أطفال، و194 من النساء، وأصابت 8 آلاف و408 منذ بدء هجماتها على لبنان في 8 أكتوبر 2023، بعد يوم من إعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة الفلسطيني.

وعرض الأبيض في مؤتمر صحافي الحصيلة الإجمالية للضحايا والجرحى وقال: "لا يزال هناك الكثير من الضحايا تحت الركام، وفي عداد المفقودين".

وقسم الأبيض عدد الضحايا على فترات زمنية، ليبين التفاوت في الأرقام، والتي تعكس كثافة الهجمات الإسرائيلية وشراستها بين فترة وأخرى.

وأوضح أن عدد الضحايا في الفترة الواقعة بين الثامن من أكتوبر 2023، والخامس عشر من سبتمبر 2024، بلغ 610 شخصًا من بينهم 38 امرأة و17 طفلًا، بينما عدد الجرحى 2056 جريحًا.

وأفاد الأبيض بأن عدد الضحايا بين 16- 27 سبتمبر، بلغ 1030 من بينهم 56 امرأة و87 طفلًا، وقرابة 6352 جريحًا، إذ تعتبر هذه الحصيلة فقط خلال 11 يومًا، وهي الفترة التي شهدت أكبر عدد من الوفيات.

وقال الأبيض إنه منذ الجمعة، وحتى الآن بلغ عدد الضحايا 11 شخصًا و108 جرحى، مبينًا أن عدد الوفيات في صفوف العاملين بالقطاع الصحي منذ بداية الأحداث 41 عاملًا صحيًا ومسعفًا، بينما عدد الجرحى 111 شخصًا.

وكشف الأبيض عن تعرض مراكز صحية وطبية في دير سريان والطيبة، لضربتين بغارة جوية إسرائيلية أودت بحياة 7 أشخاص، و4 جرحى من القطاع الصحي وفرق الإسعاف.

وأكد الأبيض على أن المستشفيات لم تخرج حتى الآن عن نطاق الخدمة، ولكن وزارة الصحة العامة عملت على تنفيذ عمليات إخلاء المرضى، ونقلهم إلى مستشفيات أخرى، كي يستكملوا العلاج، بغية تخفيف العبء عن المستشفيات في المناطق المستهدفة، من أجل إتاحة وصول الناس إليها.

استمرار الخدمات الصحية

وذكر وزير الصحة العامة أن الخدمات الطبية والتسهيلات المقدمة للنازحين مستمرة، إذ يمكنهم الاتصال على الرقم 1787 للاستفسار عن أي خدمات صحية يحتاجون إليها، كما تم إضافة الرقم 1214 إليه.

وأوضح الأبيض أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية، تلقت الوزارة أكثر من 2072 اتصالًا من بينها 450 من مرضى السرطان، الذين تمت إحالتهم إلى مراكز أخرى للعلاج، و159 من مرضى غسيل الكلى، كما تم تأمين عمليات الولادة لـ38 امرأة حامل، إضافة إلى عمليات أخرى.