نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - أول تعليق من كامالا هاريس على اغتيال حسن نصر الله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت كامالا هاريس، عقب الغارات الإسرائيلية، واغتيال حسن نصر الله، إن قيادة نصر الله لحزب الله زعزعت استقرار الشرق الأوسط وأدت لمقتل أبرياء في لبنان وإسرائيل وسوريا.

لبنان يعلن الحداد على حسن نصر الله لمدة 3 أيام

كما أعلنت الحكومة اللبنانية، مساء اليوم، الحداد على نصر الله أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.

"حداد 5 أيام".. المرشد الإيراني يفتح النار على إسرائيل بعد اغتيال حسن نصر الله.. ماذا قال؟

وأعلن المرشد الإيراني على خامنئي، الحداد في إيران لمدة خمسة أيام، مؤكدًا أن دماء الشهيد عباس الموسوي لم تذهب هدرا ودماء الشهيد السيد حسن نصر الله لن تذهب هدرا أيضا

كما أكد المرشد الإيراني، أن مسار مقاومة أمين عام حزب الله حسن نصر الله، سيستمر وضربات جبهة المقاومة ستكون أكثر قوة على الكيان الصهيوني، مضيفًا أن جبهة المقاومة فقدت قائدا بارزا وحزب الله خسر زعيما لا مثيل له.

حماس توجه رسالة لـ إسرائيل بعد اغتيال حسن نصر الله

وعلق القيادي في حركة حماس خليل الحية، على اغتيال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، قائلًا: "ننعى إلى الشعب الفلسطيني والأمة حسن نصر الله وإخوانه المجاهدين"، مؤكدًا تحمل الاحتلال مسؤولية وتداعيات اغتيال السيد نصر الله والاعتداء على الضاحية الجنوبية.

وأضاف القيادي في حركة حماس، أن اغتيال حسن نصر الله لن يكسر المقاومة، واغتيال إسرائيل لـ حسن نصر الله عمل إرهابي متكامل الأركان وانتهاك لسيادة لبنان.

"رسالة قوية وتحذير شديد اللهجة".. ماذا قالت روسيا بعد اغتيال حسن نصر الله؟

كما أدانت الخارجية الروسية، بشدة مقتل الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله، محذرة من تداعيات ذلك على لبنان والشرق الأوسط بأسره.

الرئيس الفلسطيني يعزي حزب الله بعد استشهاد الأمين العام حسن نصر الله

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، تقديم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التعازي لحزب الله في استشهاد أمينه العام، وتعازيه للحكومة اللبنانية والشعب اللبناني في استشهاد المدنيين نتيجة العدوان الإسرائيلي.

هل ستدخل طهران في حرب ضد إسرائيل؟.. الجيش الإيراني يحسم الجدل

وأعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، تحديد مصير المنطقة وفلسطين في المستقبل القريب.

"رويترز": سماع دوي انفجارات بعد إطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل

كما أكدت رويترز، سماع دوي انفجارات بعد إطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل، ويأتي ذلك بعد الإعلان الرسمي من حزب الله اللبناني، اغتيال أمينه العام في الغارات العنيفة على الضاحية الجنوبية في بيروت، مساء الجمعة.

توازن الرعب يتلاشى.. اغتيال حسن نصر الله يغير قواعد اللعبة بين حزب الله وإسرائيل

واهتمت وسائل الإعلام العالمية، السبت، بإعلان إسرائيل اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، هذا الإعلان الذي اعتبرته الصحف والمحللون تصعيدًا خطيرًا في مسار الصراع بين إسرائيل وحزب الله، وأثار موجة من التساؤلات حول مستقبل الحزب وتأثيره على ميزان القوى في المنطقة.

تصعيد إسرائيلي مثير للقلق

ووصفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، هذا الاغتيال بأنه يمثل التصعيد الأكثر إثارة للقلق خلال العام الأخير من التوترات بين الجانبين، حيث رأت أن عملية اغتيال نصر الله تعتبر ضربة لقواعد اللعبة التقليدية التي تحكمت في التوازن بين الطرفين لسنوات طويلة. كما أشارت الصحيفة إلى أن هذه الضربة تأتي بعد سلسلة من التصعيدات الإسرائيلية الشهر الجاري، بما في ذلك عمليات الاغتيال المستهدفة وتفجير أجهزة الاتصالات، ما يعكس تغيّرًا واضحًا في النهج الإسرائيلي تجاه حزب الله.

تحديات الحزب بعد الاغتيال

وكالة "رويترز" بدورها نقلت عن خبراء قولهم إن استبدال حسن نصر الله يمثل تحديًا جديدًا لحزب الله، خصوصًا في ظل الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قادة الحزب. وصرّح مهند حاج علي، نائب مدير الأبحاث في مركز كارنيجي للشرق الأوسط في بيروت، أن المشهد السياسي للمنطقة سيتغير بشكل جذري بعد اغتيال نصر الله، حيث قال: "سيتغير المشهد بأكمله بشكل كبير"، مؤكدًا أن الحزب أمام تحديات كبيرة في اختيار خليفة لنصر الله.

ضربة معنوية غير مسبوقة

وفي تحليل لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أشار المحلل السياسي اللبناني روني شطح إلى أن اغتيال نصر الله يشكل "الضربة المعنوية الأعمق لهذه المنظمة منذ إنشائها"، مؤكدًا أن حزب الله لن يكون كما كان في السابق دون زعيمه حسن نصر الله، والذي يُعدّ رمزًا للحزب منذ عقود.

عجز الغرب أمام إسرائيل

وقدمت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تحليلًا اعتبرت فيه أن الهجوم الإسرائيلي يعكس عجز الولايات المتحدة أمام إسرائيل. حيث قال المحلل جيريمي باون إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتاد على تحدي رغبات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الأساليب التي تتبعها إسرائيل في قتالها، مضيفًا أن سياسة بايدن التي كانت تعتمد على إظهار التضامن والدعم الدبلوماسي لم تمنع إسرائيل من تنفيذ عملياتها.