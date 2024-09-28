نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الجيش الإسرائيلي يعلن فرض حصار عسكري على لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت فرض حصار عسكري على لبنان بهدف منع "حزب الله" من إعادة التسلح عبر سوريا وإيران.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "من أجل منع حزب الله من إعادة التسلح عبر سوريا وإيران، فرض الجيش الإسرائيلي حصارا عسكريا على لبنان".

وأضاف: "خلال ال 24 ساعة الماضية، تعرضت الجرافات اللبنانية التي كانت تحاول إعادة تأهيل المعابر الحدودية البرية الستة بين لبنان وسوريا، والتي قصفها سلاح الجو الإسرائيلي في منتصف الأسبوع، لهجوم من الجو".

بالإضافة إلى ذلك، أبلغ الجيش الإسرائيلي لبنان رسميا أنه "لن يسمح للطائرات القادمة من سوريا أو إيران بالهبوط في بيروت، كما حدث صباح اليوم".

وأشار البيان إلى أن التحرك المدني سيكون ممكنا، مؤكدا أنه قد يتم أيضا إيقاف السفن الإيرانية قبالة سواحل لبنان.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق، عن استعدادات الجيش لتوسيع الحملة ضد "حزب الله"، مؤكدة احتمال تنفيذ عملية برية في لبنان.

وحسب موقع "واللا" العبري، فإن القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي تواصل تدريب القوات البرية، وقد أجريت مؤخرا عدة تدريبات تحاكي القتال في الساحة الشمالية، مضيفا أن الإجراءات الأخيرة تقرب الجيش الإسرائيلي خطوة أخرى من إمكانية إجراء مناورة برية في جنوب لبنان لدرء التهديدات على الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

ونعى "حزب الله" اللبناني اليوم السبت أمينه العام حسن نصر الله الذي أعلنت إسرائيل اغتياله خلال غارة عنيفة استهدفت أمس الجمعة الضاحية الجنوبية في بيروت.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، أنه هاجم مقر القيادة المركزي لـ "حزب الله" الواقع تحت مبان سكنية في قلب الضاحية الجنوبية في بيروت.