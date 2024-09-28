نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منع المتظاهرين من عبور الجسر المعلق باتجاه السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أغلقت قوات الأمن العراقية، اليوم السبت 28 سبتمبر 2024، الطرق المؤدية إلى الجسر المعلق وسط بغداد، بالتزامن مع انطلاق تظاهرات منددة باغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وكشف مقطع فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة كبيرة من المتظاهرين يحملون لافتات مكتوب عليها “كربلاء طريق الأقصي”.

وقال مصدر امني في حديث لوسائل إعلام عراقية، إن "القوات الأمنية أغلقت الطرق المؤدية إلى الجسر المعلق، ونشرت قوات حفظ القانون بشكل مكثف، نتيجة انطلاق تظاهرات منددة باغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله".

وأضاف أن "القوات منعت المتظاهرين من عبور الجسر المعلق باتجاه السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء".