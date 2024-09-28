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أحمد جودة - القاهرة - عاجل- بعد اغتيال حسن نصر الله.. آخر خطاب له وتأثيره على حزب الله

عاجل- بعد اغتيال حسن نصر الله.. آخر خطاب له وتأثيره على حزب الله.. أعلن حزب الله اللبناني اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله في غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت المقر العام للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء أمس الجمعة. هذا الحدث جاء في سياق تصعيد عسكري غير مسبوق بين حزب الله وإسرائيل.

الظهور الأخير لحسن نصر الله قبل اغتياله وأبرز تصريحاته

خلال السنوات الماضية، كان حسن نصر الله نادر الظهور في خطابات شعبية، لكن عقب حرب 7 أكتوبر الماضي، كثف ظهوره في عدة خطابات تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

وكان آخر ظهور للأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، يوم الخميس 19 سبتمبر 2024، حيث ألقى خطابًا خلال مؤتمر صحفي تم بثه عبر وسائل الإعلام والتلفزيون. جاء هذا الخطاب بعد عمليات الاختراق الأمني التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء 17 سبتمبر، ويوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024، والتي استهدفت أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي يستخدمها معظم عناصر المقاومة.

الاتهامات والتهديدات



في خطابه، أكد نصر الله أن حزب الله تعرض لضربة "كبيرة وغير مسبوقة" في تاريخه، مشيرًا إلى مقتل العشرات وجرح عدد كبير من عناصره جراء تفجيرات أجهزة الاتصال. وتوعد نصر الله إسرائيل قائلًا: "الحساب سيأتي"، مؤكدًا أن الجبهة التي فتحها مقاتلوه ضد إسرائيل لن تتوقف حتى "وقف العدوان على غزة".

صمود حزب الله رغم الضغوط



رغم الضغوط التي واجهها حزب الله، أكد نصر الله أن "بنية" الحزب لم تتزلزل أو تهتز، مشيرًا إلى قوته وقدرته على التحمل في مواجهة التحديات. كما تطرق إلى موضوع عودة سكان شمال إسرائيل إلى الحدود مع لبنان، مؤكدًا أنه لن يتمكن أحد من إعادة السكان إلى تلك المناطق، قائلًا: "افعلوا ما شئتم".