نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي قرب مطار بن جوريون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صفارات الإنذار تدوي قرب مطار بن جوريون.

جيش الاحتلال يعلن تنفيذ ضربة جديدة في الضاحية الجنوبية لبيروت

ومنذ قليل، أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، تنفيذ ضربة جديدة دقيقة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، تحديد مصير المنطقة وفلسطين في المستقبل القريب.

كما أكدت رويترز، سماع دوي انفجارات بعد إطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل، ويأتي ذلك بعد الإعلان الرسمي من حزب الله اللبناني، اغتيال أمينه العام في الغارات العنيفة على الضاحية الجنوبية في بيروت، مساء الجمعة.