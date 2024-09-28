نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - حسن نصرالله يتحدث بجرأة قبل محاولة اغتياله (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ربما كانت كلمات الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، بمثابة القنبلة الأخيرة التي استفزت قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، عندما تحى قادة جيش الاحتلال بإعادة سكان الشمال مرة أخرى.

يذكر أن نصر الله كان هدفا أمس الجمعة لقصف إسرائيلي عنيف لبيروت، وذلك في أحدث حلقات سلسلة ضربات تصاعدت حدتها على مدى 10 أيام هزت الجماعة التي يقودها منذ 32 عاما.

تصريحات حسن نصرالله الأخيرة

وتحدى نصر الله في خطاب ألقاه في الأول من آب/أغسطس، إسرائيل، خلال جنازة القائد العسكري لحزب الله فؤاد شكر الذي قُتل في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية التي يسيطر عليها حزب الله في بيروت "إننا أمام معركة كبرى".

غير أنه عندما أصيب الآلاف وقتل العشرات من أعضاء حزب الله نتيجة انفجار أجهزة اتصالات في هجوم إسرائيلي على ما يبدو الأسبوع الماضي، بدأت دفة المعركة تتحول ضد حزبه.

وفي رده على الهجمات التي استهدفت أجهزة الاتصالات، تعهد نصر الله في آخر كلمة ألقاها في التاسع عشر من أيلول/سبتمبر بمعاقبة إسرائيل.

وقال "هذا ‏حساب سيأتي، طبيعته وحجمه وكيف وأين؟ هذا بالتأكيد ما سنحتفظ به لأنفسنا وفي ‏أضيق دائرة حتى في أنفسنا".

في غضون ذلك، صعدت إسرائيل حدة هجماتها بشكل كبير، إذ قتلت عددا من كبار قادة حزب الله في ضربات موجهة، ومضت في قصف مكثف لمناطق تسيطر عليها الجماعة في لبنان، مما أسفر عن مقتل المئات.

عائلة حسن نصر الله

كان والده السيد عبدالكريم، بائع خضار في حي «الكرنتينا» الذي تقطنه الأسرة، ثم افتتح محل بقالة صغير، وكان إخوته يعملون معه لمساعدته، بينما هو كان قليلا ما يساعده في عمله.

وكان والده يعلق على أحد جدران محل البقالة، صورة الإمام موسى الصدر، قائلا: “كثيرا ما كنت أجلس أمام صورة موسى الصدر محدقا بها وفي نفسي أتمنى أن أصبح مثله”.

وفي المرحلة الابتدائية التحق حسن نصر الله بمدرسة النجاح في حي الكرنتينا، وعندما انتهى من المرحلة الابتدائية بنجاح انتقل إلى مدرسة سن الفيل العامة، ليواصل تعليمه.

اندلعت نيران الحرب الأهلية في لبنان عام 1975، فاضطرت أسرته إلى مغادرة حي الكرنتينا إلى قرية البازورية مسقط رأسه، أما المرحلة الثانوية فقضاها بمدرسة حكومية في مدينة صور الساحلية، ووقتها لم يكن أيا من أفراد أسرته مهتمًا بالسياسة أو عضوا في أي من الأحزاب، وبعد عودتهم إلى مسقط رأسهم انضم حسن نصر الله وشقيقه حسين، إلى حركة أمل، وكان عمره آنذاك 15 عامًا.

ولد حسن نصر الله في أسرة مكونة من 11 فردا، وهو الابن الأكبر بين أشقائه التسعة، والثاني حسين، والثالثة زينب ثم فاطمة والخامس محمد ثم جعفر الذي عمل موظفا رسميا، ثم زكية وأمينة وسعاد.

يروي حسن نصر الله، أن أسرته في البداية لم تكن متدينة، وتحسن الوضع بعد ذلك وفقا لقوله: “البنات كن يتطوعن في أنشطة تابعة لحزب الله، والصبيان انضموا إلى حركة أمل، ثم خرجن منها ولم يستمر سوى حسين، ومحمد لم يكن مهتمًا ولا ممارسًا للسياسة، أما جعفر فلم يعرف حسن نصر الله توجهاته الحالية -وقت كتابة هذه السيرة عام 2006.

حسن نصرالله أمينا عامًا لحزب الله

صار أمينا عاما لحزب الله في 1992 بينما كان في الخامسة والثلاثين فقط، وأصبح الرمز المعروف للجماعة التي كانت يوما كيانا غامضا أسسه الحرس الثوري الإيراني في 1982 لمحاربة قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقتلت إسرائيل سلفه عباس الموسوي في هجوم بطائرة هليكوبتر عام 1992. وكان نصر الله زعيما للجماعة عندما نجح مقاتلوها في نهاية المطاف في إخراج القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان عام 2000، وهو ما أنهى احتلالا استمر 18 عاما.

نشأته وعائلته

نشأ نصر الله في حي الكرنتينا الفقير في بيروت. وتنحدر عائلته من البازورية، وهي قرية ذات أغلبية شيعية في جنوب لبنان الذي يشكل اليوم المعقل السياسي لحزب الله.

كما ينتمي إلى جيل من الشبان الشيعة اللبنانيين الذين شكلت الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 نظرتهم السياسية.

أحداث الجمعة انتهت باغتيال نصرالله

وقبل أن يتولى قيادة الحزب،، كان يقضي الليالي مع مقاتلي الجبهة الأمامية الذين يقاتلون الجيش الإسرائيلي. وقُتل ابنه الشاب هادي، في معركة عام 1997، وهي الخسارة التي منحته مكانته بين القاعدة الشيعية في لبنان.

وقال مصدر مقرب من حزب الله لرويترز إن الاتصال انقطع مع نصر الله في أعقاب الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس الجمعة.

فيما لم تصدر الجماعة أي بيان بخصوص مصيره، على الرغم من مرور ساعات على الهجوم.