حسن نصرالله.. تصريحات نارية تسبق محاولات اغتياله تحدى فيها إسرائيل

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أحمد جودة - القاهرة - حسن نصر الله يتحدى إسرائيل أن تعيد السكان إلى الشمال، وغالانت يقول إن حزب الله سيدفع ثمنا متزايدا، لعل الثمن دفعه الأمين العام عقب إعلان اغتياله رسميًا في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت، مما أدى إلى مقتله على الفور.

وجاء ذلك الرد الإسرائيلية على تصريحات حسن نصرالله التي قال فيها إن إسرائيل لن تستطيع إعادة السكان إلى الشمال، معلنًا تحديه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

حسن نصر الله يتحدى إسرائيل

على مدار الساعات القليلة الماضية نقلنا لكم آخر التطورات بعد أن بدأت إسرائيل في تنفيذ ضربات على جنوب لبنان مما أدى إلى اغتيال حسن نصرالله، بينما تعهد زعيم حزب الله بالرد على هجمات انفجارات البيجر واللاسلكي التي وقعت هذا الأسبوع. وفيما يلي أبرز أحداث الأسبوع الماضي:

ألقى زعيم حزب الله، حسن نصر الله، باللوم على إسرائيل في الهجمات، قائلًا إنها تجاوزت كل "الخطوط الحمراء".

اعتبر رئيس منظمة الصحة العالمية أن الانفجارات الجماعية "عطلت بشكل خطير قطاع الصحة الهش" في لبنان.

يدعو الدبلوماسيون الغربيون على عدم توسيع الصراع.

قال البيت الأبيض إن اتفاق وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط "قابل للتحقيق".

دعا وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

أكد حزب الله اللبناني مقتل الأمين العام حسن نصر الله، بعد ساعات من بيان الجيش الإسرائيلي الذي أعلن مقتله.

بيان إعلان مقتل حسن نصرالله

وجاء ذلك في بيان رسمي للجماعة، قال فيه: "لقد التحق سماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله برفاقه الشهداء العظام الخالدين الذين قاد مسيرتهم نحوا من ثلاثين عاما، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولًا إلى معركة الإسناد والبطولة دعمًا لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم".

وجاء في البيان، إن نصر الله قتل "إثر الغارة الإسرائيلية الغادرة على الضاحية الجنوبية".