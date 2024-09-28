نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي تعليقًا على اغتيال نصر الله: قدرات "حزب الله" لم تنته وتنتظرنا أيام صعبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن قدرات "حزب الله" اللبناني لم تنته بعد اغتيال أمينه العام حسن نصر الله.

وتابع في تصريح صحفي أن "حزب الله" "حصل على قدرات عسكرية من إيران على مدى 20 عاما.. ما يزال هناك الكثير من العمل.. ونحن مصرون على إتمامه.. نحن على أعلى درجات الاستعداد في الدفاع والهجوم، ومصرون على إكمال مهمتنا على جبهة لبنان لإعادة السكان لشمالي إسرائيل".

وتابع أن نصر الله "كان أحد أكبر أعداء إسرائيل وكان يشكل تهديدا على إسرائيل لسنوات طويلة".

وأكد أن الجيش الإسرائيلي اغتال أيضا قائد الجبهة الجنوبية في "المقاومة الإسلامية" علي كركي.

واعلن المتحدث باسم الجيش حظر وجود تجمعات لأكثر من ألف شخص في وسط إسرائيل، مضيفا أن إنه سيتم تعديل تعليمات الجبهة الداخلية بناء على توجيهات وزير الدفاع الإسرائيلي.

واكد أن "على الجمهور الإسرائيلي الالتزام بالتعليمات".

وقال "متأهبون في الدفاع والهجوم على حد سواء.. أيام صعبة تنتظرنا مليئة بالتحديات وهذا سيستغرق بعض الوقت... قواتنا تواصل استهداف مواقع حزب الله في لبنان".

ونعي “حزب الله” اليوم السبت أمينه العام حسن نصر الله. والذي أعلنت إسرائيل اغتياله بضربة جوية استهدفت مقر الحزب أمس الجمعة في ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن عملية اغتيال نصر الله "ليست آخر القدرات والوسائل المتوفرة لدي إسرائيل.. الرسالة واضحة".