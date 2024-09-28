نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طهران تنعى حسن نصر الله وتؤكد استمرار مسيرة المقاومة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت الخارجية الإيرانية الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، الذي اغتيل بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وكتب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عبر منصة "X": "سيظل السيد حسن نصر الله فخورا بطريق المقاومة، وسيتحقق المثل المقدس في الحرية المقدسة إن شاء الله".

واستعان كنعاني في نعيه بآية: "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ".

ونعى "حزب الله" اللبناني أمينه العام حسن نصر الله الذي أعلنت إسرائيل اغتياله بضربة جوية استهدفت مقر الحزب أمس الجمعة في ضاحية بيروت الجنوبية.