شركة طيران مجرية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل بعد اغتيال حسن نصر الله

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 سبتمبر 2024 02:25 مساءً - أعلنت شركة ويز إير المجرية للطيران الاقتصادي إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل لمدة 48 ساعة بعد اغتيال زعيم حزب الله حسن نصر الله، والتصعيد المحتمل مع لبنان.

إلغاء رحلات جوية لإسرائيل

وأُجبرت رحلات ويز إير المتجهة إلى إسرائيل على العودة إلى مطاراتها الأصلية في منتصف الرحلة، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.

وقال الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت 28 سبتمبر 2024، إن شركات الطيران يجب أن تتجنب المجالين الجويين اللبناني والإسرائيلي خلال الشهر المقبل، وسط تصعيد في الضربات الجوية وإطلاق الصواريخ بين إسرائيل وحزب الله.

الاتحاد الأوروبي يحذر شركات الطيران

وحذرت المفوضية الأوروبية ووكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي في بيان من "تكثيف عام للضربات الجوية وتدهور في الوضع الأمني".

وأصدروا توصية رسمية "بعدم العمل داخل المجالين الجويين للبنان وإسرائيل على جميع مستويات الطيران".

وأضاف البيان أن نشرة معلومات منطقة الصراع، التي تستمر مؤقتًا حتى 31 أكتوبر، "يمكن مراجعتها في وقت سابق وتعديلها أو سحبها".

وقالت الهيئة: "ستواصل وكالة سلامة الطيران الأوروبية مراقبة الوضع عن كثب، بهدف تقييم ما إذا كان هناك زيادة أو انخفاض في المخاطر التي تواجه مشغلي الطائرات في الاتحاد الأوروبي نتيجة لتطور التهديد".

وعلى الرغم من التحذير، قال مطار بن جوريون الإسرائيلي إنه يعمل بشكل طبيعي.

منع طائرة إيرانية من الهبوط في مطار بيروت

وقال مصدر في وزارة النقل اللبنانية لوكالة رويترز إنها أمرت طائرة إيرانية بعدم دخول مجالها الجوي بعد أن حذرت إسرائيل مراقبة الحركة الجوية في مطار بيروت من أنها ستستخدم "القوة" إذا هبطت الطائرة.

وذكرت بعض التقارير أن إسرائيل سيطرت على نظام الاتصالات في برج المراقبة.

وقال المصدر إنه لم يتضح ما كان على متن الطائرة. وأضاف المصدر "الأولوية هي أرواح الناس".

ومن المرجح أن تؤدي خطوة الاتحاد الأوروبي إلى تفاقم وضع الطيران بعد أن ألغت عشرات شركات الطيران أو أجلت رحلاتها إلى المنطقة في الأسابيع الأخيرة.

اغتيال حسن نصر الله

يأتي ذلك بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، السبت، اغتيال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، إلى جانب القيادي علي كركي وعدد من القيادات الأخرى.

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الاسم الرمزي لعملية اغتيال حسن نصر الله هو"ترتيب جديد".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه بمنصة "إكس": "قضى جيش الاحتلال أمس على حسن نصر الله، زعيم تنظيم حزب الله وأحد مؤسسيه، كما قضى جيش الاحتلال على المدعو علي كركي، قائد جبهة الجنوب في حزب الله، وعدد آخر من القادة في حزب الله".

وأضاف: "لقد أغارت طائرات سلاح الجو بتوجيه استخباري دقيق لهيئة الاستخبارات المؤسسة الأمنية على المقر المركزي لحزب الله الواقع تحت الأرض أسفل مبنى سكني في منطقة الضاحية الجنوبية".

وأعلن الاحتلال أنه أسقط 85 قنبلة على مقر حزب الله الذي قتل فيه نصر الله، وفق ما ذكرت القناة 12 العبرية.