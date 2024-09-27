العالم اليوم - لأول مرة.. إسرائيل تدعو لإخلاء مبان بالضاحية الجنوبية لبيروت

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 سبتمبر 2024 10:21 مساءً - دعا الجيش الإسرائيلي، ليل الجمعة، إلى إخلاء مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت، للمرة الأولى منذ بدء التصعيد مع حزب الله اللبناني.

وجاءت دعوة الجيش الإسرائيلي في منشور على منصة "إكس"، وشمل التحذير مباني في حيي الليلكي والحدث.

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