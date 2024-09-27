نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بريطانيا تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان فورًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الجمعة رعاياها في لبنان إلى المغادرة فورا على من أول رحلة متاحة، وذلك عقب الغارة التي استهدفت مقر "حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضاف بيان الوزارة: "نحن نعمل على زيادة القدرة الاستيعابية وتأمين مقاعد للمواطنين البريطانيين للمغادرة. يجب على الرعايا البريطانيين في لبنان تسجيل حضورهم لتلقي أحدث المعلومات".

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة، أنه هاجم مقر القيادة المركزي لـ "حزب الله" الواقع تحت مبانٍ سكنية في قلب الضاحية الجنوبية في بيروت.

وأشار مراسلنا إلى أن الغارات الإسرائيلية استهدفت 4 مبان سكنية بمنطقة حارة حريك طلعة العاملية في ضاحية بيروت الجنوبية، فهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان وقوع الغارات.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن هدف الغارة الإسرائيلية العنيفة على الضاحية الجنوبية في بيروت هو الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله.

وأشار مسؤول العلاقات الاعلامية في "حزب الله" للتلفزيون الايراني إلى أن "الأمين العام بخير وعافية ولم يكن في المكان المستهدف".

وقالت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر مقرب من "حزب الله" أن "الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله على قيد الحياة".