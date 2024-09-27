العالم اليوم - بريطانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان "فورا"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 سبتمبر 2024 09:24 مساءً - دعت الحكومة البريطانية، الجمعة، رعاياها المقيمين في لبنان إلى مغادرة البلاد فورا.

وطالبت الحكومة من البريطانيين في لبنان استقلال أقرب طائرة ومغادرة البلاد على الفور.

وأكدت في بيان لها أنها ستعمل على توفير المزيد من المقاعد على الطائرات للسماح لمواطنيها بالمغادرة.

كما طالبت الرعايا البريطانيين بتسجيل بياناتهم لتلقي آخر المعلومات بشأن الوضع في لبنان.

يأتي هذا بعدما شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت مؤكدا استهداف مقر القيادة المركزية لحزب الله.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المستهدف كان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وسط تضارب الأنباء حول مصيره.