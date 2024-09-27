العالم اليوم - هاريس وترامب.. استطلاع يظهر المتقدم في 6 ولايات متأرجحة

انتم الان تتابعون خبر هاريس وترامب.. استطلاع يظهر المتقدم في 6 ولايات متأرجحة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 سبتمبر 2024 08:27 مساءً - أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة بلومبرغ بين الناخبين المحتملين، نشر، الجمعة، أن المرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس تتقدم بفارق طفيف على منافسها الجمهوري دونالد ترامب في 6 من الولايات الأميركية المتأرجحة وتتعادل في الولاية السابعة.

وبحسب الاستطلاع، فإن التقدم الطفيف يجعل انتخابات 5 نوفمبر المقبل ستحسم بهامش ضيق للغاية.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته بلومبرغ نيوز/مورنينغ كونسلت تقدم هاريس بفارق 7 نقاط مئوية في نيفادا، و5 نقاط في بنسلفانيا، و3 نقاط في أريزونا وميشيغان وويسكونسن، ونقطتين في نورث كارولاينا، فيما تعادل المتنافسان في جورجيا.

وفي جميع الولايات السبع، تتقدم هاريس بثلاث نقاط مئوية بين الناخبين المحتملين، وهو تقدم أعلى بنقطتين عن الشهر الماضي.

ويعتقد نحو 47 بالمئة من الناخبين المحتملين أنها ستفوز في الانتخابات، بغض النظر عما إذا كانوا يدعمونها أم لا، مقارنة بنحو 40 بالمئة قالوا إن ترامب سيفوز.

وأظهر استطلاع جديد للرأي أجرته رويترز/إبسوس في وقت سابق من هذا الشهر أن تعهد ترامب الانتخابي بزيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة يحظى بدعم أغلبية ضئيلة من الناخبين، مما يوضح تفوقه الاقتصادي على هاريس.

كما أفاد استطلاع للرأي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" في الولايات المتأرجحة ونشر، الإثنين، بأن ترامب يتقدم بفارق طفيف في أريزونا وجورجيا ونورث كارولاينا.

وذكر استطلاع بلومبرغ أن ترامب ما يزال يتقدم على هاريس فيما يتعلق بمن سيكون أفضل في التعامل مع الاقتصاد، لكن تقدمه يتقلص، حيث بلغ تقدمه 4 نقاط مئوية فقط في أحدث استطلاع، بانخفاض عن ست نقاط في أغسطس.

وفي مسألة الهجرة، يتمتع ترامب بميزة ثقة تبلغ 14 نقطة بين الناخبين المحتملين، على الرغم من أنه خلال مناظرة في 10 سبتمبر بالغ في ادعاء كاذب بأن المهاجرين الهايتيين في سبرينغفيلد بولاية أوهايو يأكلون حيوانات السكان الأليفة.