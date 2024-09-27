نتنياهو أمام الأمم المتحدة: سنواصل القتال حتى تحقيق النصر الكامل

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أحمد جودة - القاهرة - ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خطابًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ركز فيه على موقف إسرائيل تجاه إيران، التي يعتبرها تهديدًا كبيرًا للمنطقة، وكذلك تطرق إلى مسألة التطبيع مع السعودية.

نتنياهو يتعهد أمام الأمم المتحدة بمواصلة القتال حتى تحقيق "النصر الكامل

نتنياهو يطالب حماس بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين

وأشار إلى أن الهجمات التي وقعت في السابع من أكتوبر الماضي قد أعاقت التقدم في هذا الملف، كما طالب حركة حماس بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لديها.

وفي كلمته، قال نتنياهو: "جئت إلى هنا لتوضيح الحقائق، والحقائق تقول إن إسرائيل تسعى دائمًا إلى السلام وتعمل على تحقيقه".

كما وجه رسالة مباشرة إلى حركة حماس يطالب فيها بالإفراج الفوري عن الرهائن.

وتابع قائلًا: "بعد سماعي للعديد من الافتراءات والأكاذيب التي أُلقيت على مسامع هذه الجمعية بخصوص بلادي، رأيت أنه من الضروري أن أوضح الحقائق هنا بنفسي".

انسحاب حماس من قطاع غزة

وأكد نتنياهو أن حركة حماس يجب أن تنسحب من أي دور في إعادة إعمار غزة، متعهدًا بمواصلة القتال حتى تحقيق "النصر الكامل". وأضاف: "إذا استمرت حماس في السلطة، فإنها ستعيد تجميع قواتها وستهاجم إسرائيل مرة أخرى، لذا يجب أن ترحل".

إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع

وفي سياق آخر، لا تزال المحكمة الجنائية الدولية تسعى إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، بناءً على اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.

ورغم التأكيدات الإسرائيلية على السعي لتحقيق السلام، يرى الكثيرون أن ما يحدث على الأرض لا يعكس ذلك، مع استمرار العدوان على المدنيين في غزة وتجاهل القرارات الأممية.