نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل: تقارير عبرية تشير إلى إصابة الأمين العام لحزب الله في الهجوم الأخير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقارير عبرية تتحدث عن إصابة الأمين العام لحزب الله في الهجوم الأخير

تقارير عبرية تتحدث عن إصابة الأمين العام لحزب الله في الهجوم الأخير.. ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن هناك معلومات أولية تشير إلى إصابة الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، خلال الهجوم الإسرائيلي المكثف على الضاحية الجنوبية لبيروت. هذه المعلومات، وإن لم يتم تأكيدها بشكل قاطع، أضافت مزيدًا من الغموض حول مصير نصر الله.

عودة نتنياهو من نيويورك

وفي تطور مفاجئ، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قطع زيارته لنيويورك والعودة إلى إسرائيل فورًا. هذا القرار جاء على خلفية الأحداث المتسارعة والتوترات المتصاعدة بعد الغارات الإسرائيلية.

مصير نصر الله غير واضح

أكدت القناة 13 الإسرائيلية أن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن حسن نصر الله كان في المقر المستهدف أثناء القصف، لكن مصيره لا يزال غير واضح. وأضافت القناة 12 أن الجيش الإسرائيلي يحقق حاليًا في ما إذا كان نصر الله موجودًا فعلًا في الموقع المستهدف أم لا.

استخدام قنابل خارقة للتحصينات

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش استخدم قنابل تزن 2000 رطل خارقة للتحصينات في القصف على الضاحية الجنوبية لبيروت. الهدف من هذا القصف، وفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، كان اغتيال حسن نصر الله.

تأكيدات الجيش الإسرائيلي

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن المقر الرئيسي المستهدف لحزب الله كان موجودًا أسفل مبانٍ سكنية في الضاحية الجنوبية. هذا البيان يعزز من حدة العمليات العسكرية التي تستهدف مواقع استراتيجية لحزب الله في قلب المناطق المدنية.

تقارير لبنانية عن فشل محاولة الاغتيال

في المقابل، أكدت وسائل إعلام لبنانية أن هناك أنباء عن فشل محاولة اغتيال حسن نصر الله في الغارة الإسرائيلية على المقر الرئيسي لحزب الله. هذه التقارير تتناقض مع ما تردد في الإعلام الإسرائيلي حول احتمال إصابة نصر الله.

تصريحات وزير الدفاع الأمريكي

من جهة أخرى، حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من أن خوض إسرائيل حربًا شاملة مع حزب الله سيكون مدمرًا، مشيرًا إلى أن عدد الضحايا قد يتجاوز ما حدث في غزة. وأكد أوستن أن التوغل البري المحتمل لإسرائيل في لبنان يهدد بتفاقم الوضع وتحويله إلى صراع إقليمي، مما يعزز الحاجة إلى التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع.

التوترات الإقليمية تتصاعد

تشير هذه الأحداث المتسارعة إلى تصاعد التوترات الإقليمية بشكل كبير، مما يضع المنطقة على حافة تصعيد أكبر قد يكون له تداعيات خطيرة على الاستقرار في الشرق الأوسط. التحركات الإسرائيلية الأخيرة والردود المتوقعة من حزب الله قد تشعل فتيل صراع واسع النطاق يتجاوز الحدود اللبنانية.