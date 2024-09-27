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أحمد جودة - القاهرة - عاجل- ضربة إسرائيلية تستهدف مقر حزب الله.. هل نجحت في اغتيال حسن نصرالله؟ ( التفاصيل الكاملة).. أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل استهداف المقر الرئيسي لحزب الله ومقر قيادته في الضاحية الجنوبية لبيروت. وذكرت وسائل إعلام أن عددًا من المباني دُمّرت جراء الغارات الإسرائيلية على المنطقة.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن "الهدف من القصف على الضاحية الجنوبية كان اغتيال حسن نصر الله". وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المقر الرئيسي لحزب الله المستهدف كان يقع أسفل مبانٍ سكنية في الضاحية الجنوبية.

تفاصيل الهجوم الإسرائيلي

وشهدت الضاحية الجنوبية في بيروت انفجارات متتالية نتيجة سلسلة غارات شنتها مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي، تُعد الأعنف في المنطقة، بالقرب من طريق مطار بيروت الدولي في منطقة حارة حريك.

محاولة اغتيال الأمين العام لحزب الله

تشير التقارير إلى أن هذه الغارات كانت محاولة لاغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني. وفي بيان لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مقر قيادة حزب الله في الضاحية الجنوبية بسلسلة من الغارات الجوية.

الدمار في الضاحية الجنوبية

وقالت قناة المنار، الذراع الإعلامي لجماعة حزب الله، إن الغارات دمرت عددا من المباني في المكان المستهدف في حارة حريك. كما تم استهداف شقة سكنية في المنطقة، وزعم الاحتلال أنه كان يستهدف قياديًا في حزب الله. وقد نشر الجيش الإسرائيلي فيديو للعملية يكشف هوية القيادي المستهدف.

ردود الفعل والتصريحات

وقال مسئول إسرائيلي سابق إن حسن نصر الله يحلم بالدخول البري، في إشارة إلى طموحات حزب الله في التصعيد العسكري. من جانبه، أكد قائد الحرس الثوري الإيراني أن لو اجتمعت أمريكا وكل شياطين العالم لن يهزموا حزب الله.