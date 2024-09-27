ترامب يوعد زيلينسكي بإيجاد حل للصراع فى أوكرانيا حال قوزه في الانتخابات

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أحمد جودة - القاهرة - صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال لقائه بفلاديمير زيلينسكي اليوم الجمعة بأنه يستطيع إيجاد حل "جيد" للصراع في أوكرانيا حال فوزه بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر القادم.

وقال ترامب في الجلسة العلنية للاجتماع والتي عرض جزء منها على موقع يوتيوب: "أعتقد أننا إذا فزنا، فإنني قبل 20 يناير، عندما أنصَّب كرئيس، يمكنني التوصل إلى شيء جيد للطرفين.. لقد حان الوقت لذلك".

وكان ترامب قد أعلن أمس الخميس، أنه سيلتقي زيلينسكي في برج ترامب بمدينة نيويورك صباح اليوم الجمعة.

وكان الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي قد زار الولايات المتحدة أواخر الأسبوع الماضي واستهل زيارته بجولة في مصنع لإنتاج الذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في سكرانتون بولاية بنسلفانيا، وعلى الفور بادر إلى طلب المزيد من القذائف، وفقا لما أفادت به وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن عضو مجلس النواب الأمريكي مات كارترايت، إذ قال زيلينسكي: "شكرا لكم، ونحتاج إلى المزيد".

وقد دعت مجموعة من أعضاء الكونغرس الجمهوريين إلى إجراء تحقيق في هذه الزيارة، قائلين إنها ربما تضمنت انتهاكات للقانون الأمريكي، بما في ذلك القانون الذي يحظر على المسؤولين الفيدراليين الانخراط في أنشطة سياسية في أثناء أدائهم واجبهم.

وتصاعدت الانتقادات في الأوساط السياسية الأمريكية وعلى وجه الخصوص في الحزب الجمهوري، حول هذه الزيارة معتبرينها منسقة لتكون جزءا من حملة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

وكان ترامب، قد وصف زيلينسكي الثلاثاء الماضي بـ "أفضل بائع متجول في التاريخ"، لأنه يغادر الولايات المتحدة حاملا مليارات الدولارات بعد كل زيارة.

وأشار إلى أن زيلينسكي يريد حقا أن يفوز الديمقراطيون في الانتخابات الرئاسية، لأنه يتلقى المساعدة المالية منهم.

وفي يونيو الماضي، وعد ترامب بأنه "سيقوم بإنهاء" منح مليارات الدولارات لأوكرانيا إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر المقبل.

يذكر أن ترامب أعلن مرارا أنه سيتمكن من حل النزاع في أوكرانيا إذا فاز في الانتخابات.

كما أوضح في مطلع سبتمبر الحالي أن لديه خطة لتحقيق السلام في أوكرانيا، لكنه رفض الكشف تفاصيلها، معللا ذلك بأن الخطة يجب أن تأتي "مفاجئة".

وصرح ترامب بأن النزاع في أوكرانيا لم يكن ليبدأ أبدا لو كان رئيسا للولايات المتحدة بدلا من الرئيس الحالي جو بايدن.