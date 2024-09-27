العالم اليوم - إسرائيل تستهدف القيادة المركزية لحزب الله بالضاحية الجنوبية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 سبتمبر 2024 05:20 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، استهداف القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم تنفيذ "غارة جوية واسعة النطاق على المقر العسكري الرئيسي لحزب الله ببيروت".

وأضاف أن الغارات استهدفت مركز القيادة والسيطرة لحزب الله في الضاحية الجنوبية.

كما جاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "منذ فترة قصيرة، قام الجيش الإسرائيلي بضربة دقيقة على المقر المركزي لمنظمة حزب الله الإرهابية، الموجود تحت المباني السكنية في قلب الضاحية في بيروت".

وتابع: "في الوقت الحالي، لا يوجد أي تغيير في المبادئ التوجيهية الدفاعية للجيش الإسرائيلي.. إذا تم إجراء أي تغييرات، فسيتم إصدار تحديث على المنصات الرسمية للجيش الإسرائيلي وقيادة الجبهة الداخلية".

وقالت مراسلة "دوت الخليج" إن 10 غارات إسرائيلية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية.

هذا وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن "سلسلة الغارت الإسرائيلية استهدفت منطقة حارة حريك حيث انهار عدد من المباني، وهرعت إلى المكان سيارات الإسعاف والدفاع المدني".

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله هو المستهدف بالغارات الإسرائيلية، فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه "ليس مؤكدا حتى الآن ما إذا كان نصر الله داخل مقر القيادة المركزي لحظة القصف".

وأظهرت صور ومقاطع فيديو سحب دخان كثيفة تتصاعد فوق العاصمة اللبنانية بيروت بعدسماع دوي عدة انفجارات.