العالم اليوم - الحوثيون: استهدفنا 3 سفن حربية أميركية في البحر الأحمر

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 سبتمبر 2024 04:23 مساءً - قالت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، الجمعة، إنها استهدفت ثلاث مدمرات أميركية في البحر الأحمر أثناء توجهها لدعم إسرائيل باستخدام 23 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة.

وشن الحوثيون على مدى العام المنصرم هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ على سفن في ممرات الشحن المهمة في البحر الأحمر إظهارا لدعم حماس في حرب إسرائيل على قطاع غزة على حد قولهم، مما عطل حركة التجارة البحرية العالمية لاضطرار شركات الشحن إلى تحويل مسار سفنها.

ويخضع الحوثيون لحظر فعلي من الأمم المتحدة على الأسلحة منذ 2015، ودأبت طهران على نفي تزويدها الجماعة بالأسلحة.

وذكر تقرير وصفته "رويترز" بـ"السري" صادر عن مراقبي تطبيق عقوبات الأمم المتحدة أن جماعة الحوثي تطورت "من جماعة مسلحة محلية بقدرات محدودة إلى منظمة عسكرية قوية" بدعم من الحرس الثوري الإيراني وجماعة حزب الله اللبنانية ومتخصصين عراقيين.

وقالت لجنة الخبراء المستقلة إن الحوثيين كانوا يتلقون تدريبات تكتيكية وفنية خارج اليمن خلال سفرهم بجوازات سفر مزيفة إلى إيران ولبنان والعراق.

وكتب خبراء الأمم المتحدة في أحدث تقاريرهم الذي اطلعت عليه رويترز أن "الشهادات العديدة التي جمعتها اللجنة من خبراء عسكريين ومسؤولين يمنيين وحتى من أفراد مقربين من الحوثيين تشير إلى أنهم لا يملكون القدرة على التطور والإنتاج من دون دعم أجنبي وأنظمة أسلحة معقدة".