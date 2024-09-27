نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاء الدينوف يعلن القضاء على عدد كبير من المرتزقة الأجانب في كورسك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن قائد قوات "أحمد" الروسية الخاصة أبتي علاء الدينوف القضاء على عدد كبير من المرتزقة الأجانب في صفوف القوات الأوكرانية التي هاجمت مقاطعة كورسك الحدودية جنوب غربي روسيا.

وقال: "يعمل عدونا الرئيسي وهو الولايات المتحدة كل ما بوسعه على حشد وتدريب المرتزقة في الدول الصديقة لروسيا، لاستخدام من يبقون منهم على قيد الحياة للإطاحة بحكومات بلدانهم. لا يوجد هناك أي شيء مدهش. علينا أن نفهم أن العدو يعمل في كل مكان، ويواصل تجنيد المرتزقة من الدول الصديقة لروسيا أيضا".

وفي وقت سابق نشر مشروع "نيميزيدا" بيانات عن وجود 200 مرتزق أجنبي من إسرائيل وأرمينيا وجورجيا والأردن وكازاخستان وتركيا ومولدوفا وسوريا ودول أخرى في صفوف قوات كييف التي هاجمت مقاطعة كورسك الروسية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم القضاء على 330 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة في مقاطعة كورسك وبلوغ خسائر قوات كييف هناك 17750 فردا، ومئات الدبابات والمدرعات والراجمات والأسلحة الأخرى