نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشار سابق للبنتاغون: حرب أوكرانيا كانت ستنتهي خلال شهر لولا الدعم الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المستشار السابق في البنتاغون دوغلاس ماكغريغور أن الولايات المتحدة مسؤولة عن إطالة أمد النزاع في أوكرانيا ومقتل مئات الآلاف من الجنود الأوكرانيين، ونزوح الملايين عن أوكرانيا.

وقال ماكغريغور في حديث لقناة Deep Dive على "يوتيوب": "نحن مسؤولون عن تدمير أوكرانيا. بدوننا، ودون تمويلنا غير المحدود والتدفق المستمر للأسلحة والمعدات العسكرية، هذه الحرب كانت ستنتهي خلال شهر ونصف".

وأضاف أن السياسة التي تمارسها واشنطن أدت إلى خسارة أوكرانيا مئات الآلاف من جنودها، ونزوح الملايين من سكانها