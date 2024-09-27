نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع الروسية تعلن حصيلة جديدة لقتلى قوات كييف في كورسك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 330 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة في مقاطعة كورسك وبلوغ خسائر قوات كييف هناك 17750 فردا، ومئات الدبابات والمدرعات والراجمات والأسلحة الأخرى.

الدفاع الروسية تعلن حصيلة جديدة لقتلى قوات كييف في كورسك

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن الوضع في كورسك:

تواصل قوات "الشمال" القضاء على فلول الجيش الأوكراني في قرى وبلدات ليوبيموفكا، ودارينو، ونوفي بوت، ونيكولايفو، ودارينو، وبليخوفو الحدودية المتطرفة.

صدت قواتنا 5 هجمات على بلدتي ليوبيموفكا، وبليخوفو.

صدت قواتنا خلال الـ24 ساعة الماضية 11 هجوما على بلدتي نوفي بوت، وميدفيجيه.

تدمير تجمّع للقوات الأوكرانية في مقاطعة سومي شمال شرق أوكرانيا.

بلغت خسائر قوات كييف خلال 24 ساعة 330 عسكريا وعشرات الدبابات والمدرعات والمدافع وغيرها من الأسلحة والآليات.

بلغت خسائر العدو منذ بدء هجومه على كورسك في الـ6 من أغسطس الماضي 17750 عسكريا و131 دبابة، ومئات المدرعات والمدافع وراجمات الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي و37 محطة حرب إلكترونية و9 محطات رادار