العالم اليوم - بالصواريخ.. حزب الله يقصف طبريا شمالي إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر بالصواريخ.. حزب الله يقصف طبريا شمالي إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 سبتمبر 2024 12:28 مساءً - أعلن حزب الله، الجمعة، أنه قصف مدينة طبريا، الواقعة على بعد أكثر من 30 كيلومترا عن الحدود مع لبنان، بعدد من الصواريخ ردا على غارات كثيفة تستهدف بلدات عدة في جنوب لبنان وشرقه.

وأورد الحزب في بيان أن مقاتليه قصفوا "مدينة طبريا المحتلة بصلية صاروخية وذلك ردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين"، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي أن مسيّرات وصواريخ دخلت الأجواء الإسرائيلية من لبنان.

وتتعهد إسرائيل بإعادة الأمن لشمالها من أجل عودة الآلاف من السكان إلى المجتمعات التي نزحوا منها بسبب الهجمات التي ظلت جماعة حزب الله تشنها طيلة عام عبر الحدود لدعم حماس في غزة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال للصحفيين لدى هبوط طائرته في الولايات المتحدة حيث سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الجيش سيواصل ضرب حزب الله "بكل قوة ولن نتوقف حتى نحقق جميع أهدافنا، وأولها وقبل كل شيء إعادة سكان الشمال بأمن إلى منازلهم".

ودعت الولايات المتحدة وفرنسا وعدد من الدول الأوروبية والعربية، الخميس، إلى وقف لإطلاق النار على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان لمدة 21 يوما، كما عبروا عن دعمهم لوقف لإطلاق النار في غزة، وفقا لبيان مشترك للدول أصدره البيت الأبيض.