العالم اليوم - يسبب مضاعفات حادة.. أوروبا تطلب وقف هذا الدواء

انتم الان تتابعون خبر يسبب مضاعفات حادة.. أوروبا تطلب وقف هذا الدواء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 سبتمبر 2024 12:28 مساءً - طلبت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) الخميس، وقف بيع دواء "أوكسبريتا" المخصص لعلاج مرض الخلايا المنجلية والذي تنتجه شركة "فايزر"، مؤكدة أن على الأطباء التوقف عن استخدامه.

دعوة وكالة الأدوية الأوروبية جاءت بعد يوم من إعلان شركة الأدوية الأميركية أنها ستسحب طوعا عقار "أوكسبريتا" من الأسواق العالمية، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

ويُستخدم "أوكسبريتا" لعلاج داء الخلايا المنجلية، وهو مرض في الدم يحتمل أن يودي بحياة المصاب به ويطال بشكل رئيسي ملايين الأشخاص من أصل أفريقي أو شرق أوسطي أو جنوب آسيوي.

وذكر الوكالة ومقرها أمستردام أنها: "أوصت لجنة المنتجات الطبية للاستخدام البشري (CHMP) التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية بتعليق ترخيص بيع أوكسبريتا".

وأضافت في بيان: "يتم اتخاذ هذه الخطوة كإجراء احترازي في وقت تكون البيانات قيد المراجعة".

وأظهرت دراستان أن المرضى الذين استخدموا "أوكسبريتا" تعرضوا لعدد أكبر من "نوبات انسداد الأوعية الدموية"، أي ألم حاد ومضاعفات محتملة مثل التهاب المفاصل والفشل الكلوي وحوادث مرتبطة بالأوعية الدماغية.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية تدرس أساسا مخاطر عقار "أوكسبريتا" كجزء من تحقيق بدأ في شهر يوليو.

وقالت الوكالة الأوروبية للأدوية إن "هذا التحقيق بدأ عندما أظهرت بيانات من تجربة سريرية أن عدد الوفيات كان أعلى مع عقار "أوكسبريتا" مقارنة بمَن تناولوا علاجا وهميا".

وأضافت أن "تجربة أخرى أظهرت أن العدد الإجمالي للوفيات كان أعلى من المتوقع، موصية بعدم تناوله".

وأكدت أن على الأطباء أيضا أن يطلبوا من المرضى التوقف عن استخدام بأوكسبريتا و"مراقبتهم تحسبا لأي آثار جانبية بعد وقف أخذ العلاج".

ومرض الخلايا المنجلية هو مجموعة من اضطرابات الدم الوراثية يتسبب بخلل في الهيموغلوبين البروتيني الحامل للأكسجين.

تنتقل خلايا الدم السليمة عبر الأوعية الدموية الصغيرة لتحمل الأكسجين إلى مختلف أجزاء الجسم، بحسب المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض في الولايات المتحدة.

ولدى الشخص المصاب بمرض الخلايا المنجلية، يكون الهيموغلوبين غير طبيعي، مما يتسبب في أن تصبح خلايا الدم الحمراء صلبة ولزجة وشبيهة بالمنجل، مما يعيق تدفق الدم.

وقالت شركة "فايزر"، الأربعاء، إنها "ستسحب طوعا عقار "أوكسبريتا" من كل الأسواق التي تمت الموافقة على بيعه فيها".

وأوضحت أن قرارها "يستند إلى كل البيانات السريرية التي تشير راهنا إلى أن الفائدة الإجمالية لدواء أوكسبريتا لم تعد تفوق المخاطر على المرضى".