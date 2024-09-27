العالم اليوم - مصدر الإماراتية تتطلع لمزيد من مشروعات الطاقة بمنطقة أيبيريا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 سبتمبر 2024 11:26 صباحاً - قال مسؤول تنفيذي في شركة مصدر الإماراتية للطاقة المتجددة لوكالة رويترز إن الشركة ستسعى إلى تعزيز وجودها أكثر في منطقة أيبيريا، وذلك بعد إبرام صفقتين هناك خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأبرمت مصدر هذا الأسبوع ثاني صفقة كبيرة في شهرين بمجال الطاقة المتجددة في إسبانيا حين اشترت شركة "سايتا ييلد" من شركة بروكفيلد الكندية في صفقة بقيمة 1.4 مليار دولار.

ووافقت في يوليو على الاستحواذ على حصة أقلية في محفظة من مشروعات طاقة شمسية بقدرة اثنين غيغاواط تسيطر عليها شركة إنديسا التابعة لشركة إينيل الإيطالية.

وقال فيصل طاهر، رئيس قسم عمليات الاندماج والاستحواذ في مصدر: "حقيقة أننا أبرمنا صفقتين في شهرين تخبرك أننا مهتمون للغاية بالسوق الإسبانية"، مشيرا إلى أن الشركة في طريقها لبناء كيان ينضم لكبار المناصرين للطاقة المتجددة في العالم.

وذكر أن مشروعات أغلبها في طاقة الرياح بقدرة 745 ميغاواط تابعة لشركة سايتا العاملة في تطوير وامتلاك وتشغيل أصول طاقة متجددة ومشروعات قيد التطوير بقدرة 1.6 غيغاواط في إسبانيا والبرتغال ومعها 90 موظفا تقدم أساسا قويا للنمو في منطقة أيبيريا وخارجها.

واستثمرت مصدر، التي تستهدف الوصول إلى قدرة تبلغ 100 غيغاواط على إنتاج الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، حتى الآن في مشروع طاقة متجددة بقيمة 30 مليار دولار لإنتاج ما يقرب من 20 جيجاوات في جميع أنحاء العالم دون احتساب آخر صفقتين.

وقال طاهر إن مصدر ستبحث عن فرص محتملة جديدة مع شركاء حاليين مثل "إنديسا" و"إبيردرولا"، لكنها منفتحة أيضا على شراكات جديدة بموجب الشروط الصحيحة بناء على نهج "انتقائي للغاية".