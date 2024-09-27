العالم اليوم - ماكرون: اتفاقية التجارة الحرة بين كندا وأوروبا "جيدة جدا"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 سبتمبر 2024 05:22 صباحاً - أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة إلى كندا الخميس أنّ معاهدة التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا هي "اتفاقية جيدة للغاية" سيتم "اعتمادها" في نهاية المطاف.

وقال ماكرون "أنا واثق" بهذه الاتفاقية، معربا عن قناعته بأن هذا النصّ سيواصل قريبا "مساره في فرنسا وأوروبا لإتاحة اعتماده بشكل نهائي".

وأثارت هذه الاتفاقية جدلا في فرنسا قبل ستة أشهر حين امتنع مجلس الشيوخ عن التصويت عليها.

وأوضح الرئيس الفرنسي أنّه "إذا كان هناك من يعارضون اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والاتحاد الأوروبي اليوم، فذلك لأنهم لا يريدون إبرام أي اتفاقية تجارية مع أيّ كان".

وشدّد ماكرون على أنّ "الأرقام تشير إلى أنّها اتفاقية جيدة".

وهذه المعاهدة التي تلغي بشكل خاص الرسوم الجمركية على 98 بالمئة من المنتجات المتداولة بين الاتحاد الأوروبي وكندا، تعرضت لانتقادات شديدة، ولا سيما من قبل المزارعين الفرنسيين.

ولم تصدّق عشر دول أوروبية بعد على هذه الاتفاقية التجارية التي دخلت حيّز التنفيذ مؤقتا على المستوى الأوروبي في 21 سبتمبر 2017.